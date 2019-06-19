В Пенсионный фонд поступило почти 8 млрд грн за растаможивание "еврономеров"

С начала действия закона об акцизах на легковые автомобили, в бюджет Пенсионного фонда поступило 7,9 млрд грн за растаможивание автомобилей на еврономерах.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, в фонде отметили, что, для исполнения Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” Кабинет Министров 20 января текущего года принял постановление, которым определен порядок проведения с 1 марта 2019 года индексации пенсий.

Как сообщили в ПФУ, плановые поступления от налогообложения транспортных средств на еврономерах на 2019 год предусмотрено в сумме 1 млрд грн.

“За растаможку автомобилей на еврономерах с 25.11.2018 года по 24.06.2019 года в бюджет Пенсионного фонда поступило 7,9 млрд грн (в т. ч. в текущем году – 7,1 млрд грн), которые направлены на выплату пенсий, в том числе 6,1 млрд грн – на выплату индексации пенсий”, – говорится в ответе фонда.