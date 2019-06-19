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Как экономить больше с помощью 1 письма

Как экономить больше с помощью 1 письма

Практически ежедневно мы покупаем различные товары. А магазины и бренды часто проводят акции и предлагают скидки. Но акций много, а времени мало. Что же делать? Для того, чтобы вы экономили как время, так и деньги – мы решили готовить еженедельно 1 письмо с крутыми акциями, скидками и распродажами от известных брендов. Подписывайтесь бесплатно на рассылку ТОП-5 акций недели и получайте только заслуживающие внимания скидки, подарки и распродажи, и экономьте на каждой покупке.

Акции и скидки, которые вы будете получать в рассылке:

  • Сезонные товары по акционным ценам.
  • Идеи для подарков на праздники.
  • Главные распродажи и существенные скидки на нужные товары.
  • Выгодные предложения и интересные программы лояльности от брендов.
  • Акции от банков, которые позволят тратить меньше.

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P.S. Кстати, отписаться от рассылки можно в каждом письме. Но вряд ли у вас будет такое желание, ведь рассылка действительно полезна. 😉

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По материалам Finance.UA
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