В Сан-Франциско запрещают электронные сигареты

Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, который запретил электронные сигареты, передает The New York Times.

Как заявил соавтор законопроекта Шаманн Уолтон, такое решение принято из-за “никотиновой эпидемии среди подростков”.

“В течение десятилетий мы работали над сокращением употребления табака и пытались положить конец никотиновой зависимости”, — сказал Уолтон.

Законопроект о запрете использования электронных сигарет вступит в силу через 30 дней, после того, как его подпишет мэр.