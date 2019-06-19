В Польше отменили подоходный налог для молодежи

Граждане Польши в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог.

Соответствующий проект принял Совет министров Польши.

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“Это довольно значительная льгота, поскольку, если посчитать, сколько денег ежегодно будет оставаться в ваших кошельках, то де-факто можно сказать, что, как минимум, так называемая тринадцатая зарплата. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2250 злотых без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1600 злотых. Это, практически, тринадцатая зарплата”, — отметил заместитель министра финансов Польши Петр Новак.

По словам чиновника, что еще больше удастся сэкономить тем, кто зарабатывают больше.

«Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет 4765 злотых, то за год в кошельке останется около 4600 злотых. Можно сказать, что это больше тринадцатой зарплаты. С этой точки зрения, это очень революционное изменение в нашей стране», – подчеркнул Новак.