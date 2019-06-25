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В Украине возросли расходы на больничные

В Украине возросли расходы на больничные

Фонд социального страхования Украины на протяжении 2018 года предоставил материальное обеспечение более, чем 2,5 млн застрахованных лиц. Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1 679,4 млн грн, или на 27,7 процента.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Общее количество дней временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличилось на 5,7% и составляет 37759242 дня.

В каких случаях Фонд соцстрахования финансирует предоставление помощи по временной потере трудоспособности

  • Фонд выделяет финансирование всем застрахованным (трудоустроенным) лицам, начиная с шестого дня больничного и до момента выздоровления или установления инвалидности.

Размер помощи

  • Размер помощи зависит от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% (стаж до 3-х лет) до 100% (стаж более 8 лет) среднедневной заработной платы.

На сегодня право на получение пособий, страховых выплат, медицинских и социальных услуг за счет средств Фонда в случае наступления страховых случаев имеют 12,7 млн человек. За последние два года количество застрахованных лиц выросло на 2,3 млн.

Среди наиболее весомых причин роста общего числа дней временной нетрудоспособности выделяют:

1. Увеличение уровня заболеваемости работающего населения.
2. Увеличение количества больных, направленных на восстановительное лечение в реабилитационные отделения санаторно-курортных учреждений.
3. Увеличение количества страхователей, застрахованных лиц и категорий лиц, которым предоставляется пособие по временной нетрудоспособности (работающих по гражданско-правовым договорам, работники фермерских хозяйств и ФЛП).
4. Недостаточный контроль за состоянием экспертизы временной нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения.
5. Увеличение количества частных учреждений здравоохранения и врачей, осуществляющих медицинскую практику как физические лица-предприниматели, которым предоставлено право выдачи листков нетрудоспособности.

По материалам Finance.UA
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