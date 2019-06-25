Спрос на новые коммерческие авто в ЕС в мае вырос на 8,5% - эксперты

В мае 2019 года регистрации коммерческих автомобилей в ЕС продолжали расти (+8,5%), при этом рост отмечается пятый месяц подряд.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

“Спрос был поддержан во всех сегментах, причем грузовые автомобили и автобусы демонстрировали высокий процентный рост. Пять крупнейших рынков региона внесли положительный вклад в этот результат. Германия (+24,7%) и Франция (+12,6%) показали самый сильный рост в прошлом месяце”, – говорится в сообщении.

С января по май 2019 рынок коммерческих автомобилей в ЕС вырос на 6,5%, достигнув 1,1 миллиона новых автомобилей:

Германия показала рост регистраций на 14,7%,

Великобритания (+ 7,9%),

Франция (+ 7,7%),

Италия (+ 3,9%),

Испания (+ 3,3%).

В прошлом месяце спрос на новые легкие коммерческие автомобили (LCV) в ЕС увеличился на 5,8% по сравнению с маем прошлого года. За пять месяцев этого года регистрация новых LCV выросла на 5,9% и достигла 908 291 проданных автомобилей.

Спрос на новые тяжелые грузовики (HCV) от 16 т и более значительно вырос в мае 2019 (+ 21,2%) по сравнению с маем 2018 года – 31 910 зарегистрированных единиц. С января по май 2019 года в Европейском Союзе было зарегистрировано 143 694 тяжелых грузовика, что на 8,6% больше, чем за тот же период 2018 года.

Результаты мая 2019 показывают, что спрос на новые средние и тяжелые коммерческие автомобили (MHCV) более 3,5 т значительно вырос в прошлом месяце (+ 21,6%). За пять месяцев 2019 года рынок грузовых автомобилей в ЕС расширился на 9,6%, составив в целом 176 548 единиц.

В мае 2019 года количество зарегистрированных новых средних и тяжелых автобусов (MHBC) более 3,5 т в ЕС сильно выросло (+ 23,3%) после снижения в течение двух месяцев подряд. За пять месяцев текущего года спрос на новые автобусы продемонстрировал скромный рост (+ 4,2%), в основном благодаря сильным показателям сегмента в мае. Рынки Центральной Европы (+ 26,5%) внесли важный вклад в этот положительный результат, особенно с учетом того, что на трех из пяти крупнейших рынках ЕС в 2019 году наблюдалось снижение регистраций.