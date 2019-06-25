Промпроизводство в Украине резко замедлило рост

Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-май промпроизводство выросло на 0,9%.
За первые пять месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,3%, в перерабатывающей промышленности – 1,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 2,5%.
Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре последние месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз может в августе приостановить импорт газа из-за отсутствия финансирования - КоболевВчера, 08:46 - 980 10
Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" на "Роттердам-"Вчера, 10:01 - 2401 8
Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячиВчера, 18:30 - 7559 7
Конгресс США принял санкции против "Северного потока-2"Вчера, 11:15 - 1417 7
Обновление MIUI выводит из строя смартфоны XiaomiВчера, 03:00 - 23235 6
Запрет на ввоз авто из Росиии: чем заменитьВчера, 12:14 - 16960 3
Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячиВчера, 18:30 - 7559 7
Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого раза8 ч. назад - 2930 2
Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" на "Роттердам-"Вчера, 10:01 - 2401 8
📌 Как вы оцениваете появление купюры в 1000 гривен? (опрос)Вчера, 18:33 - 2142 2
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5GПозавчера, 15:10 - 238
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3491
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3513
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22553 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5019 1