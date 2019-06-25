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Промпроизводство в Украине резко замедлило рост

Промпроизводство в Украине резко замедлило рост

Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-май промпроизводство выросло на 0,9%.

За первые пять месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,3%, в перерабатывающей промышленности – 1,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 2,5%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре последние месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%.

По материалам РБК-Украина
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