Как получить компенсацию за некачественную коммуналку

Украинцы, проживающие в многоквартирных домах, получили возможность взыскать с управляющего дома деньги за некачественные коммунальные услуги.
В частности, Кабинет министров постановлением №482 сравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками услуг – тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора, сообщает “Сегодня”.
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Для перерасчета оплаты управляющему жильцам необходимо составить акт-претензию установленной формы (утвержден постановлением №1145), который подписывают управляющий и потребитель.
Например, в акте могут зафиксировать, что в подъезде неделю не работает лифт, поэтому оплата за пользование должна быть уменьшена. Если управляющий не пришел на проверку или отказывается подписывать акт, его могут подписать не менее двух жильцов и передать под роспись управляющему.
Когда претензия жителей будет удовлетворена, деньги за невыполненные услуги им не вернут на руки, а зачислят в счет оплаты счетов на содержание придомовой территории в будущем месяце. Отказ в удовлетворении претензии можно обжаловать в суде.
Украинские специалисты поддержали постановление, но отметили, что реализовать его на практике будет непросто.
“Управляющего обязали предъявить жалобщикам документы о выполнении управляющим работы: наряды, табели рабочего времени, зарплатные ведомости, акты о списании материалов и т. д. в качестве доказательства, что работа выполнена”, – заявил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.
“Но, как говорится, бумага все стерпит. Считаю, что жильцы увязнут в бюрократической переписке и махнут рукой на свои требования о перерасчете, особенно если сумма небольшая. Отношения с управляющим будут испорчены, а добиться серьезной компенсации вряд ли удастся без суда”, – резюмировал он.
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