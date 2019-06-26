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Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 лет

Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 лет

Численность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.

В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).

Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).

Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.

На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей)

По материалам ГУСДО
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