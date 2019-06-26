Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 лет

Численность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.
В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).
Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).
Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.
На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей)
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