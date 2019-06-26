Система пенсионного обеспечения в Украине: как действует

В Минсоцполитики объяснили, из каких уровней состоит система пенсионного обеспечения в Украине.
Об этом говорится на сайте министерства.
Что дает накопительная система пенсий украинцам:
Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется:
- пенсионными фондами путем заключения пенсионных контрактов между администраторами пенсионных фондов и вкладчиками таких фондов;
- страховыми организациями путем заключения договоров страхования пожизненной пенсии, страхования риска наступления инвалидности или смерти участника фонда;
- банковскими учреждениями путем заключения договоров об открытии пенсионных депозитных счетов для накопления пенсионных сбережений.
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