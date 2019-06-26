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Система пенсионного обеспечения в Украине: как действует

Система пенсионного обеспечения в Украине: как действует

В Минсоцполитики объяснили, из каких уровней состоит система пенсионного обеспечения в Украине.
 
Об этом говорится на сайте министерства.

  • Первый уровень – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования и осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда.
     
  • Второй уровень – накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат.

Что дает накопительная система пенсий украинцам:

  • предлагает выбор источников получения пенсии и обеспечивает приемлемый ее уровень;
  • усиливает зависимость размера пенсии от трудового вклада человека;
  • позволяет наследовать средства, находящиеся на накопительном пенсионном счете, родственникам умершего застрахованного лица;
  • Третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан, работодателей и их объединений в формировании пенсионных накоплений с целью получения гражданами пенсионных выплат на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством о негосударственном пенсионном обеспечении.

Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется:

- пенсионными фондами путем заключения пенсионных контрактов между администраторами пенсионных фондов и вкладчиками таких фондов;

- страховыми организациями путем заключения договоров страхования пожизненной пенсии, страхования риска наступления инвалидности или смерти участника фонда;

- банковскими учреждениями путем заключения договоров об открытии пенсионных депозитных счетов для накопления пенсионных сбережений.

По материалам Finance.UA
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