В Aston Martin раскрыли тайну будущего автомобиля Джеймса Бонда

Британский суперкар примет участие в съёмках предстоящей бондианы. Роль Aston Martin Valhalla как основного автомобиля в будущем фильме о Джеймсе Бонде подтвердили в компании.

Слухи появились ещё в начале недели, накануне публикации названия будущей новинки. Британские СМИ сообщали, будто первый экземпляр гибридной модели уже доставлен в студию. Представители бренда подтвердили – автомобиль действительно покажут в 25-м фильме о Бонде, названия которому пока не придумали. Известно лишь, что на экраны картина выйдет в апреле 2020 года. Равно как и то, что Дэниэл Крэйг (актёр, играющий роль Бонда) будет использовать его как основной вид транспорта, наряду с классическими Aston Martin DB5 (последний раз появлялся в фильме «Skyfall» в 2012 году) и Aston Martin V8 (из картины «The Living Days» 1987 года).

Новый гибридный гиперкар назвали Valhalla – в честь рая для воинов по мотивам скандинавских мифов. Новинка, которую уже назвали «младшим братом» Valkyrie, оснащена гибридным двигателем V6 с заявленной мощностью в 1000 л.с.