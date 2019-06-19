Профицит госбюджета уменьшился до 7,7 млрд грн

Государственный бюджет Украины в январе-мае был выполнен с профицитом в 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, о которых сообщалось ранее.

Об этом свидетельствуют данные из обнародованного Министерством финансов июньского аакрообзора.

“Временное превышение доходов над расходами государственного бюджета (профицит) составило 7,7 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме дефицита в сумме 90 млрд гривен”, – указано в МакроОбзор.

Ранее в Минфине указывали, что государственный бюджет Украины за январь-май выполнен с профицитом 8,6 млрд грн.

В то же время доходы госбюджета в январе-мае, по данным Минфина, составили 426,7 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 15,4%, в том числе общего фонда – 376,7 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 11,6%. Уровень выполнения плановых показателей по доходам государственного бюджета – 98,6%, в том числе общего фонда – 97,4%.

Расходы госбюджета составили 420,4 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 10,7%, в том числе общего фонда – 381 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 7,6%. Уровень выполнения плановых показателей по расходам общего фонда государственного бюджета – 91,7%.

Наиболее значимые для государства расходы (социальные расходы, расходы на оборону и безопасность и на обслуживание государственного долга) были профинансированы в полном объеме в соответствии с росписью, отметили в Минфине.