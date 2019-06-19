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Нацбанк готовит СЭП к круглосуточным платежам

Нацбанк готовит СЭП к круглосуточным платежам

Национальный банк изменил технологию работы системы электронных платежей (СЭП).

Об этом говорится в постановлении НБУ от 12 июня № 76 “Об утверждении изменений к инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте”, которое вступило в силу с 22 июня.

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В Нацбанке отметили, что эти изменения связаны с автоматическим проведением платежей в файловом режиме на конец банковского дня.

Введение такого режима является одной из обязательных предпосылок для работы СЭП в круглосуточном режиме.

“Этими изменениями в СЭП вводится автоматическое проведение платежей в файловом режиме, не подтвержденных непосредственным участником СЭП – получателем средств на конец банковского дня, по корреспондентскому счету этого участника в этот день”, – сообщают в НБУ.

Изменения должны заработать через два месяца со дня вступления в силу постановления № 76. “Это даст возможность непосредственным участникам обеспечить свою готовность к изменениям в технологии работы системы”, – подчеркивают в Нацбанке.

Регулятор уже рекомендовал непосредственным участникам СЭП заранее проработать предложенную технологию и быть готовыми к ее обязательному использованию.

Также постановление № 76 отменяет нормы, связанные с открытием/закрытием корреспондентских счетов банков-резидентов в национальной валюте, так как эти вопросы в дальнейшем будут регулироваться Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, изложенной в новой редакции (кроме порядка открытия/закрытия корреспондентского счета банка, филиала иностранного банка в Нацбанке для работы в СЭП).

По материалам Финансовый клуб
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