Нацбанк готовит СЭП к круглосуточным платежам

Национальный банк изменил технологию работы системы электронных платежей (СЭП).
Об этом говорится в постановлении НБУ от 12 июня № 76 “Об утверждении изменений к инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте”, которое вступило в силу с 22 июня.
Читайте также: Нацбанк пересмотрел подходы к определению системно важных банков
В Нацбанке отметили, что эти изменения связаны с автоматическим проведением платежей в файловом режиме на конец банковского дня.
Введение такого режима является одной из обязательных предпосылок для работы СЭП в круглосуточном режиме.
“Этими изменениями в СЭП вводится автоматическое проведение платежей в файловом режиме, не подтвержденных непосредственным участником СЭП – получателем средств на конец банковского дня, по корреспондентскому счету этого участника в этот день”, – сообщают в НБУ.
Изменения должны заработать через два месяца со дня вступления в силу постановления № 76. “Это даст возможность непосредственным участникам обеспечить свою готовность к изменениям в технологии работы системы”, – подчеркивают в Нацбанке.
Регулятор уже рекомендовал непосредственным участникам СЭП заранее проработать предложенную технологию и быть готовыми к ее обязательному использованию.
Также постановление № 76 отменяет нормы, связанные с открытием/закрытием корреспондентских счетов банков-резидентов в национальной валюте, так как эти вопросы в дальнейшем будут регулироваться Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, изложенной в новой редакции (кроме порядка открытия/закрытия корреспондентского счета банка, филиала иностранного банка в Нацбанке для работы в СЭП).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человек5 ч. назад - 1689 8
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 1344 5
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 12965 4
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 2004 4
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей2 ч. назад - 1519 3
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 12965 4
Для Viber представлено крупное обновление10 ч. назад - 9642
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина2 ч. назад - 7976
В Крыму оборот фальсифицированного дизельного топлива достигает 47%Вчера, 19:02 - 6780 2
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 2004 4
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыОколо часа назад - 89
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21192 25
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4120
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1572 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2088