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В каких зарубежных магазинах скупаются украинцы

В каких зарубежных магазинах скупаются украинцы

С начала 2019 года на четверть больше украинцев начали совершать покупки в магазинах за рубежом с доставкой посылок в Украину.

Об этом свидетельствуют данные “Новой почты”.

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“За пять месяцев 2019 года спрос на доставки через сервис NP Shopping вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 25% больше жителей Украины активно заказывает за рубежом”, – говорится в сообщении.

Самые популярные магазины:

  • eBay (28% всех посылок),
  • Amazon (22%) и 6pm (более 13%).

Также в топ наиболее востребованных среди покупателей вошли магазины Carter`s, Victoria`s Secret, H&M.

Больше всего отправлений пользователи NP Shopping заказывают из США. Но быстро растет популярность и других направлений доставки. Так, за 5 месяцев количество посылок из Великобритании увеличилось почти на 80%, а из Польши – более чем в 3 раза.

Чаще всего покупатели заказывают из-за рубежа:

  • одежду и обувь,
  • детские вещи,
  • гаджеты,
  • косметику.

“Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров, – говорит директор Нова Пошта Интернешнл Юрий Беневитский.

Средний чек посылки составляет $66, а средний вес – 1,6 кг.

По материалам Finance.UA
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