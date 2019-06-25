В каких зарубежных магазинах скупаются украинцы

С начала 2019 года на четверть больше украинцев начали совершать покупки в магазинах за рубежом с доставкой посылок в Украину.
Об этом свидетельствуют данные “Новой почты”.
Читайте также: Как рассчитать сумму налога на заграничные посылки
“За пять месяцев 2019 года спрос на доставки через сервис NP Shopping вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 25% больше жителей Украины активно заказывает за рубежом”, – говорится в сообщении.
Самые популярные магазины:
Также в топ наиболее востребованных среди покупателей вошли магазины Carter`s, Victoria`s Secret, H&M.
Больше всего отправлений пользователи NP Shopping заказывают из США. Но быстро растет популярность и других направлений доставки. Так, за 5 месяцев количество посылок из Великобритании увеличилось почти на 80%, а из Польши – более чем в 3 раза.
Чаще всего покупатели заказывают из-за рубежа:
“Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров, – говорит директор Нова Пошта Интернешнл Юрий Беневитский.
Средний чек посылки составляет $66, а средний вес – 1,6 кг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз может в августе приостановить импорт газа из-за отсутствия финансирования - КоболевВчера, 08:46 - 980 10
Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" на "Роттердам-"Вчера, 10:01 - 2401 8
Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячиВчера, 18:30 - 7559 7
Конгресс США принял санкции против "Северного потока-2"Вчера, 11:15 - 1417 7
Обновление MIUI выводит из строя смартфоны XiaomiВчера, 03:00 - 23235 6
Запрет на ввоз авто из Росиии: чем заменитьВчера, 12:14 - 16960 3
Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячиВчера, 18:30 - 7559 7
Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого раза8 ч. назад - 2930 2
Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" на "Роттердам-"Вчера, 10:01 - 2401 8
📌 Как вы оцениваете появление купюры в 1000 гривен? (опрос)Вчера, 18:33 - 2142 2
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5GПозавчера, 15:10 - 238
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3491
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3513
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22553 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5019 1