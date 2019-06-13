Как рассчитать сумму налога на заграничные посылки (инфографика)

С 1 июля в Украине ужесточаются лимиты на посылки из-за границы. Если сейчас без уплаты налогов можно получить отправления, стоимость которых не превышает 150 евро, то со второго полугодия 2019 придется платить НДС на посылки стоимостью от 100 евро.
Об этом пишет Сегодня.
За посылку, содержимое которой стоит дороже 100 евро, придется заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Для подакцизных товаров нужно будет оплатить акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.
Стоит отметить, что налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро.
Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.
Заплатить можно будет прямо на почте при получении посылки: новшества накладывают функции налогового агента на почтовых операторов.
При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.
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