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Украина за пять месяцев позаимствовала более 182 млрд грн

Украина за пять месяцев позаимствовала более 182 млрд грн

Государственные заимствования Украины в январе-мае этого года достигли 182,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.

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“Заимствования на финансирование общего фонда государственного бюджета в январе-мае составили 182,2 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке привлечено 155,5 млрд грн, на внешнем – 26,6 млрд грн”, – указали в Минфине.

Погашение основной суммы долга государственного бюджета, как отмечается, составило в этот период 176,2 млрд грн.

Долгосрочное погашение векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц составило 6,5 млрд грн.

По материалам Минфин Украины
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