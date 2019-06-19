Украина за пять месяцев позаимствовала более 182 млрд грн

Государственные заимствования Украины в январе-мае этого года достигли 182,2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.
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“Заимствования на финансирование общего фонда государственного бюджета в январе-мае составили 182,2 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке привлечено 155,5 млрд грн, на внешнем – 26,6 млрд грн”, – указали в Минфине.
Погашение основной суммы долга государственного бюджета, как отмечается, составило в этот период 176,2 млрд грн.
Долгосрочное погашение векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц составило 6,5 млрд грн.
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