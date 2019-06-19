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Показали электрический Mini Cooper

Показали электрический Mini Cooper

Компания Mini опубликовала тизер-видео с презентацией электрокара Cooper SE 2020.

Ролик вышел под названием “Заряженный страстью”, но на нем практически не видно электрокара. Mini демонстрирует несколько классических моделей, а затем мельком показывает новый Cooper SE.

На видео показали мало деталей о новом электрокаре. Показали зарядный порт и формы хэтчбека.

В Сети уже есть фотографии электрического Mini, поэтому можно уже посмотреть, как будет выглядеть машина.

Бренд опубликовал тизер перед официальной премьерой. Презентация электрокара запланирована на 9 июля 2019 года.

По материалам Газета по-Украински
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