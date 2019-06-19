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Париж с 1 июля вводит запрет на старые дизельные авто

Париж с 1 июля вводит запрет на старые дизельные авто

С 1 июля проезд старых дизельных авто, выпущенных ранее 2006 года, будет запрещен в Париже в будние дни.

Об этом сообщает The Local.

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Все транспортные средства с наклейками Crit’Air 4 (которые обозначают наиболее загрязняющие транспортные средства) не смогут въезжать в Париж в будние дни с 1 июля. Так в Париже надеются снизить уровень загрязнения воздуха.

Это означает, что с 1 июля ни одно дизельное транспортное средство старше 13 лет, а также мотоциклы, зарегистрированные до 1 июля 2004 года, не смогут въезжать во французскую столицу с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

Правило будет распространяться на легкие грузовики, а также на легковые автомобили. Ожидается, что запрет коснется около 800 тысяч транспортных средств в крупном парижском регионе Иль-де-Франс – хотя запрет распространяется только на Париж, а не на районы за его пределами.

По материалам Европейская правда
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