Во сколько украинцам обойдется новый дизель и газ

Украинские заправщики ищут пути замещения российских поставок дизеля и автомобильного газа. Но предупреждают, что стоит готовиться к поднятию цен на АЗС.

Напомним, с 1 июня 2019 года, с подачи российского Министерства экономики, поставки некоторых видов автомобильного топлива в Украину существенно урезали. В частности, речь идет об экспорте к нам дизеля и сжиженного газа. Ограничение по поставкам касается только нашей страны. Белорусское топливо импортируется с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Из РФ же ресурс к нам возят российские импортеры — «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть».

Речь идет об ограничении, а не отмене поставок. Это значит, что Россия будет назначать агентов, через которых можно будет покупать горючее. Это 3-4 российские фирмы, за которыми будут стоять все те же «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», говорят участники рынка.

Поставки дизельного топлива из России в 2018 и первом квартале 2019 составили около 40% украинского рынка дизеля. По газу цифры выше — до 50%.

Как рассказал совладелец сети АЗС «КЛО» Игорь Чернявский, запасов дизеля у украинских заправщиков достаточно, а российский импорт можно заменить украинским продуктом и топливом из других стран — например, Литвы и Беларуси. А вот по газу запасов мало, потому что нет инфраструктуры для его хранения.

«Потерю российского дизеля можно восполнить украинским топливом и поставками топлива из других стран, в том числе и по морю. По газу фактически альтернативы нет. Можно возить его через море, но в таком случае цена для потребителя будет выше гривны на 3 и составит 17-18 грн./л. При этом не забывайте, что полностью перейти на морские поставки невозможно — сливать танкеры негде, потому что нет инфраструктуры под большие объемы. По дизелю, если цена и поднимется, то где-то на $5-15 за тонну, но это несущественно — для потребителя это составит около 2 копеек», — уточнил Чернявский.