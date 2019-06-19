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Huawei представила планшет MediaPad M6

Huawei представила планшет MediaPad M6

Компания выпустила новый планшет Huawei MediaPad M6. Этот гаджет имеет две версии, и разница в основном заключается в размере экрана, 10,8 и 8,4 дюйма.

Об этом пишет Gizchina.

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Обе модификации получили 2K-дисплей с разрешением 2560 х 1600, процессор Kirin 980 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти.

В этих планшетах используется 8-мегапиксельная фронтальная камера, поддерживаемая 13-мегапиксельной задней камерой.

Что касается емкости аккумулятора, 10,8-дюймовая модель поставляется с батареей на 7500 мАч, в то время как в 8,4-дюймовом варианте используется меньший аккумулятор емкостью 6100 мАч.

Кроме того, Huawei Tablet M6 оснащен двухканальной аудиосистемой с двумя динамиками, которая имеет проникающие высокие и глубокие басы.

Базовая модификация оценена в 290 долларов, а старшая – в 335 долларов.

По материалам Корреспондент.net
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