Microsoft вернула в продажу ноутбуки Huawei

Компания Microsoft опубликовала официальный отчет о сотрудничестве с китайским вендором Huawei. После детального исследования новых законодательных актов американских властей, рэдмондцы приняли решение возобновить продажи ноутбуков китайского производителя.

“Мы провели анализ новых требований и продолжаем реагировать на ряд сложностей, вызванных недавним включением Huawei в список организаций, на которые наложены экспортные ограничения Министерства торговли США. По результатам проведенного анализа было принято решение возобновить продажу имеющихся запасов техники Huawei в Microsoft Store”, – говорится в отчете Microsoft.

Кроме того, в компании объявили, что владельцы устройств Huawei и дальше будут получать обновления программного обеспечения Microsoft, поэтому нынешним и будущим пользователям не о чем волноваться.

“Мы по-прежнему стремимся поддерживать качество клиентского сервиса на высоком уровне. Наш предварительный анализ решения Министерства торговли США по Huawei показал, что мы можем и дальше предлагать обновление ПО Microsoft владельцам устройств Huawei”, – отметили в Microsoft.

По имеющейся информации, уже в июле Huawei может представить новый ноутбук на Windows.