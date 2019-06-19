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Huawei официально показала смартфоны Nova 5

Huawei официально показала смартфоны Nova 5

Компания Huawei представила новую линейку смартфонов среднего класса Nova 5.

Об этом пишет Android Authority.

Стандартный Huawei Nova 5 первым поставляется с новым 7-нм чипсетом Kirin 810 от Huawei. Новый восьмиядерный чипсет имеет два ядра Cortex-A76 2,27 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 1,88 ГГц. В Nova 5 Pro установлен флагманский Kirin 980.

Устройство также получило графический процессор Mali-G52 для улучшения графической производительности. Но самым большим дополнением, возможно, является нейронный процессор NPU. Это означает, что Nova 5 является первым смартфоном среднего класса с отдельным чипом ИИ.

Линейка Huawei Nova 5 также оснащена четырехмодульной основной камерой, включая 48-мегапиксельный основной объектив, 16-мегапиксельную широкоугольную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру. А фронтальная камера – 32-мегапиксельная при апертуре f/2.0.

Диагональ OLED-дисплея составляет 6,39-дюйма, имеет разрешение Full HD с сенсором отпечатков пальцев.

По материалам Корреспондент.net
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