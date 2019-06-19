В Америке пиццу будут развозить беспилотники

Беспилотники Nuro начнут доставлять пиццу бренда Domino’s Pizza в Америке.
Привозить еду будут специально сконструированные для этого авто под названием R2.
Это не первый опыт работы пиццерии с беспилотниками, а расширение уже имеющегося автопарка. Проект запущен в городе Хьюстон, и именно здесь должны появится новые полностью автономные машины.
После запуска проекта заказчик сможет отслеживать через приложение Domino’s Pizza, где находится транспортное средство. По прибытии беспилотника нужно будет ввести уникальный код, который разблокирует отсек с пищей.
Главный информационный директор компании Кевин Васкони рассказал, что Nuro подходят для эксперимента с доставкой еды, потому что они специально разработаны для этого.
Менеджер говорит, что сеть пиццерий будет использовать авто как тест для наблюдения за поведением клиентов. В частности, мониторить, как люди будут заказывать еду с доставкой беспилотников. Сервис может облегчить работу службы доставки и в пиковые часы, пишет tsn.ua.
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