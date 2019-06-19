Глава Xiaomi анонсировал новую серию смартфонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi только готовится выпустить новую серию смартфонов, которая получила название Xaiomi CC, но уже провел для них отдельную презентацию.

На мероприятии не показали новых устройств, все ограничилось выступлением главы компании, пишет IndianExpress.

Ожидается, что на рынок выйдут две модели: Mi CC9 и Mi CC9e. Причем смартфон Mi CC9 будет оснащаться откидной камерой сзади. Смартфоны разрабатывают с помощью аппаратной команды компании Meitu, которую Xiaomi приобрела в прошлом году.

Формула Xiaomi x Meitu AI Aesthetics Lab предусматривает железо Xiaomi и программные наработки Meitu, в частности, в сфере фотографии и обработки снимков. Как отметили на западе, новые гаджеты будут ориентированы на молодежную аудиторию, для которой важны фото.

Как отмечается, Xiaomi и Meitu работают над смартфоном с поворотной камерой, которая сможет выполнять функции и основной, и фронтальной.

Генеральный директор бренда Лэй Цзюнь рассказал, что буквы CC можно трактовать двумя способами: это Colorful и Creative (яркий и креативный дизайн), а также Chic & Cool 90 – это название молодой дизайнерской команды компании Xiaomi. Цифра 9 в их названии указывает на 9 лет с момента создания Xiaomi.

Вероятно, первым в линейке Xiaomi CC станет модель с индексом Xiaomi M1904F3BC, недавно появившаяся в базе данных китайского регулятора TENAA. Предполагается, что смартфон выйдет на рынок под именем Xiaomi CC9. Судя по сертификационным документам, он получит 6,38-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Возможно, смартфон получит корпус с яркой палитрой цветов.