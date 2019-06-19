Vivo представит сверхбыструю зарядку для смартфонов

Скорость зарядки аккумулятора – одна из важнейших современных функций смартфона. Поэтому компания Vivo анонсировала собственную версию быстрой зарядки, которая поражает скоростью.
Как сообщает Gizchina, технология Super FlashCharge, по заверениям производителя, будет поддерживать блоки питания мощностью 120 Вт, которые “прокачают” полностью разряженный аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч до 100% за 13 минут или до 50% за 5 минут.
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Опубликованный в Weibo видеоролик демонстрирует процесс зарядки смартфона примерно с 10% до 14% за 16 секунд.
Актуальные модели гаджетов Vivo IQOO поддерживают быстрые зарядки мощностью не более 44 Вт, которым нужно около 45 минут для полной зарядки аппарата.
Ожидается, что презентация прототипа зарядного устройства с поддержкой Super FlashCharge состоится 26 июня на западе Mobile World Congress в Шанхае, одновременно с анонсом первого 5G-смартфона бренда.
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