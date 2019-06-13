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Малая приватизация принесла Украине 1,06 миллиарда - Кубив

Малая приватизация принесла Украине 1,06 миллиарда - Кубив

Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству более 1,06 млрд грн.

Об этом в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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“За 10 месяцев малая приватизация принесла государству более 1 млрд 60 млн грн”, – сказал Кубив.

Согласно закону Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества”, который вступил в силу в марте 2018 года, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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