Малая приватизация принесла Украине 1,06 миллиарда - Кубив

Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству более 1,06 млрд грн.
Об этом в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
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“За 10 месяцев малая приватизация принесла государству более 1 млрд 60 млн грн”, – сказал Кубив.
Согласно закону Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества”, который вступил в силу в марте 2018 года, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн.
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