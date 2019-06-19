В Берлине запретили повышать стоимость аренды жилья в ближайшие пять лет

Сенат Берлина 18 июня принял пятилетний мораторий на повышение стоимости аренды жилья.

Об этом сообщает CityLab.

Решение не распространяется на квартиры в новостройках и субсидируемом государством жилье. Но в целом коснется 1,5 миллиона из 1,9 арендованных квартир в Берлине.

Город будет утверждать новые договоры об аренде, чтобы контролировать стоимость съема квартиры. Жители, которые уже снимают квартиры, смогут пожаловаться на слишком высокую стоимость аренды.

Город может разрешить повышение арендной платы, если арендодатель сможет доказать, что это является критически необходимым. Однако, если доказательство такой необходимости будет сфальсифицировано, штраф может достичь до полумиллиона евро.

Закон также будет регулировать распространенную среди берлинских арендодателей практику, когда те делают ремонт и повышают арендную плату. Теперь следует получать разрешение у города, который подтвердит, что ремонт действительно необходим. В частности, разрешения на такие работы, как реконструкция отопительной системы, обещают выдавать по облегченной процедуре.

В любом случае разрешение на ремонт будут предоставлять при условии, если повышение аренды после этого не превысит 0,50 евро за квадратный метр.

В Берлине уже действуют довольно строгие нормы, защищающие арендаторов. В частности, определены средние цены на съем жилья в каждом микрорайоне. Арендодатель не может запросить цену, которая будет превышать эти показатели более чем на 10%.

Решение еще должно быть ратифицировано Сенатом в октябре, но в случае подтверждения, мораторий будет действовать ретроспективно с 18 июня.

85% берлинских квартир сдаются в аренду. При этом доля мелких арендодателей, которые сдают максимум несколько квартир, составляет менее 5%. Остальные владельцы недвижимости – это крупные компании.

По официальной статистике, средняя арендная плата в Берлине составляет всего 6,72 евро за квадратный метр. Впрочем, эти цифры занижены, поскольку включают значительное количество квартир, сдаваемых долгое время по неизменной ставке. В новых соглашениях плата как минимум вдвое больше.