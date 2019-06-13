Межбанк: чего ждать по доллару

Пятница на валютном рынке пройдет активно, хотя и со снижением общей статистики торгов из-за эффекта окончания недели. Мы предполагаем, что объем операций по дню составит не более 360 млн долларов при заключении до 480 сделок.
С одной стороны – часть клиентов еще не закрыли свои бюджетные платежи и будут продавать валюту, чтобы рассчитаться с государством. Это увеличит предложения на межбанке;
С другой стороны – впереди основные дни возмещений экспортерам НДС (хотя по рынку и ходят слухи о некоторых задержках этих выплат во времени). Скорый приход гривны на фоне отмены обязательных продаж – может стимулировать клиентов придерживать валюту до последнего.
Кроме этого, с учетом этой субботы и воскресенья и предстоящих трехдневных выходных в конце июня – у клиентов остается очень мало рабочих дней для выполнения своих месячных и квартальных бизнес-планов. Все компании спешат, что приводит к ситуативным перекосам спроса и предложения в момент выхода основных крупных игроков.
Мы прогнозируем на пятницу коридор по доллару в пределах 26,20-26,35 гривен с полной зависимостью курсового тренда от действий и задач крупнейших игроков.
При таком рынке спекулянты будут работать сегодня только в формате «в две стороны». Хотя при резких перекосах спроса и предложения, конечно же, не упустят случая покачать курс. Нацбанк постарается выкупить на торгах свои “дежурные” 20 млн долларов, используя “анонимный” формат через Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,31 / 26,34
евро – 29,72 / 29,75
российский рубль – 0,4173 / 0,4182
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