0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Google прекращает производство планшетов

Google прекращает производство планшетов

Компания Google прекращает производство собственных планшетов. Это подтвердили ее сотрудники. При этом корпорация продолжит создавать собственные смартфоны, ноутбуки, а также компьютеры 2 в 1.

Об этом пишет Computerworld.

Осенью прошлого года был представлен последний планшет компании Pixel Slate. Кроме этого, в разработке находились два планшета меньшего размера, и в начале этой недели Google решил отказаться от всей работы над этими устройствами и вместо этого полностью сконцентрироваться на ноутбуках.

Решение руководства компании не окажет никакого влияния на телефоны Pixel. Они, как и компьютеры Pixel – это два разных отряда, и ограничивать производство этих продуктов корпорация не намерена.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.