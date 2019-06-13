Google прекращает производство планшетов

Компания Google прекращает производство собственных планшетов. Это подтвердили ее сотрудники. При этом корпорация продолжит создавать собственные смартфоны, ноутбуки, а также компьютеры 2 в 1.

Об этом пишет Computerworld.

Осенью прошлого года был представлен последний планшет компании Pixel Slate. Кроме этого, в разработке находились два планшета меньшего размера, и в начале этой недели Google решил отказаться от всей работы над этими устройствами и вместо этого полностью сконцентрироваться на ноутбуках.

Решение руководства компании не окажет никакого влияния на телефоны Pixel. Они, как и компьютеры Pixel – это два разных отряда, и ограничивать производство этих продуктов корпорация не намерена.