Google прекращает производство планшетов

Компания Google прекращает производство собственных планшетов. Это подтвердили ее сотрудники. При этом корпорация продолжит создавать собственные смартфоны, ноутбуки, а также компьютеры 2 в 1.
Об этом пишет Computerworld.
Осенью прошлого года был представлен последний планшет компании Pixel Slate. Кроме этого, в разработке находились два планшета меньшего размера, и в начале этой недели Google решил отказаться от всей работы над этими устройствами и вместо этого полностью сконцентрироваться на ноутбуках.
Решение руководства компании не окажет никакого влияния на телефоны Pixel. Они, как и компьютеры Pixel – это два разных отряда, и ограничивать производство этих продуктов корпорация не намерена.
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