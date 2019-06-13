В июле газ для промышленности подешевеет почти на 13%

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 июля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 13,5% по сравнению с июнем – до 6020,4 гривны с 6963,6 гривны за тысячу кубометров.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Согласно сообщению, при этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июля будут снижены на 12,7% – до 6727,2 гривны с 7707,6 гривны за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения “Нафтогаза” дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед “Нафтогазом” или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.