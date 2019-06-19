Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,6%

Оборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах в январе-мае 2019 увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, в январе-мае 2019 оборот розничной торговли относительно января-мая 2018 в сопоставимых ценах составил 109,6%.
В мае 2019 против мая 2018 оборот розничной торговли составил 108,2% по сравнению с апрелем 2019 – 101,1%.
Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-мае 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 18,3%), Черкасской (на 15,6%), Одесской (на 15,2%), Тернопольской ( на 14,8%), Киевской (на 13,2%) областях и в г. Киеве (на 13,2%).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 1335 3
В Египте будут использовать украинские трамваиВчера, 07:03 - 3646 3
Рассказали, какие автомобили являются самыми надежнымиПозавчера, 19:06 - 10202 2
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 767 1
Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробегаВчера, 10:05 - 16356 1
Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробегаВчера, 10:05 - 16356 1
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 8673
В Египте будут использовать украинские трамваиВчера, 07:03 - 3646 3
Стало известно, сколько некачественного бензина предлагают покупателямВчера, 19:02 - 3061
Где в Киеве продают самые дешевые квартиры (инфографика)Вчера, 12:22 - 2671
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 20832 23
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 3983
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1516 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2056
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1662