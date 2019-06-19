Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,6%

Оборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах в январе-мае 2019 увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в январе-мае 2019 оборот розничной торговли относительно января-мая 2018 в сопоставимых ценах составил 109,6%.

В мае 2019 против мая 2018 оборот розничной торговли составил 108,2% по сравнению с апрелем 2019 – 101,1%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-мае 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 18,3%), Черкасской (на 15,6%), Одесской (на 15,2%), Тернопольской ( на 14,8%), Киевской (на 13,2%) областях и в г. Киеве (на 13,2%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.