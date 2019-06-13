0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Заработная плата в сельском хозяйстве выросла почти на треть

Заработная плата в сельском хозяйстве выросла почти на треть

За год заработная плата в сельском хозяйстве Украины выросла на 27,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Читайте также: Темпы роста доходов украинцев замедлятся – прогноз Нацбанка

Так, в I квартале 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в расчете на одного штатного работника – ред.) составляла 7 тыс. 438 грн, что на 28,1% больше, чем в I квартале 2018 года.

Также сообщается, что заработная плата женщин, работающих в сельском хозяйстве, составляет 86,7% от зарплаты мужчин – 6 тыс. 733 грн и 7 тыс. 764 грн соответственно.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.