Заработная плата в сельском хозяйстве выросла почти на треть

За год заработная плата в сельском хозяйстве Украины выросла на 27,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Так, в I квартале 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в расчете на одного штатного работника – ред.) составляла 7 тыс. 438 грн, что на 28,1% больше, чем в I квартале 2018 года.
Также сообщается, что заработная плата женщин, работающих в сельском хозяйстве, составляет 86,7% от зарплаты мужчин – 6 тыс. 733 грн и 7 тыс. 764 грн соответственно.
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