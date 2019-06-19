Kia представила компактный кроссовер Seltos

20 июня в Дели показали серийную версию кроссовера Seltos для рынка Индии, но этот автомобиль станет глобальной моделью Kia.

На большинство рынков Kia Seltos выйдет уже во второй половине этого года.

Первое, что привлекает внимание при взгляде на «живую» машину — светодиодные фары. Особенно привлекателен Seltos в исполнении GT Line — таким кроссоверам полагаются 18-дюймовые колеса.

Фотографии интерьера пока не опубликованы, но основные моменты уже известны. В качестве опций новинке будет доступен огромный по меркам сегмента 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и премиальная акустика Bose с восемью динамиками. Дорогие исполнения также получат полностью цифровую приборную панель, атмосферную подсветку интерьера и беспроводную зарядку для гаджетов.

Моторная линейка Kia Seltos будет варьироваться в зависимости от рынка. В арсенале кроссовера есть 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 175 л.с., 150-сильный двухлитровый атмосферник и турбодизель объемом 1,6 литра, развивающий 134 силы.

Коробки передач обещают три: вариатор, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.