Оснований урезать бюджетные расходы нет, - Минфин

Пока нет оснований для того, чтобы проводить секвестр государственного бюджета, то есть урезать государственные расходы из-за недостатка в бюджете средств.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Общественному.

«В Бюджетном кодексе очень четко написано, какие есть основания для сокращения расходов бюджета (недополучение запланированных бюджетных поступлений более чем на 15% – ред.). У нас сейчас нет для этого ни фактических, ни обоснованных Бюджетным кодексом оснований, и мы не видим вероятности того, что такие основания могут быть до конца года, если мы будем двигаться по нашему плану», – сообщила Маркарова.

В то же время министр признала, что пока в бюджет не поступают доходы в том объеме, который был предусмотрен в принятом законе о госбюджете на 2019 год. Однако пока это недопоступление составляет около 2%.

«У нас за 5 месяцев не выполнен план по приватизации, однако Министерство финансов очень быстро заместило ее заимствованиями. Если говорить по налоговым и по таможенным поступлениям – есть определенное недовыполнение по обоим», – отметила Маркарова.

Отрицательные результаты выполнения бюджета Маркарова объяснила тем, что в основу закона о бюджете лег прогноз Минэкономики и Национального банка, в котором курс доллара был намного выше, чем он есть сейчас.