Toyota анонсировала новую систему безопасности

Toyota переходит на новый уровень безопасности. Стало известно, что автопроизводитель будет добавлять новые функции безопасности в свои транспортные средства, начиная с 2020 года.

Первая из них – обновленная функция 17-летней давности, которая предупреждает водителя Toyota об отключении двигателя на холостом ходу и спасает его от отравления угарным газом благодаря автоматическому отключению блока питания. Кроме того, водителю на смарт-ключ поступают визуальные и звуковые предупреждения.

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Еще одну функцию предупреждения добавят в специальное приложение для смартфона.

Новую систему безопасности Toyota уже одобрили в Safety Research & Strategies Inc. – компании, которая специализируется на безопасности транспортных средств и сопутствующей продукции. Именно ее специалисты несколько дней назад критиковали Toyota за смертельные случаи, связанные с СО2 в их транспортных средствах. Зарегистрировано не менее 37 смертей, однако глава компании Шон Кейн считает, что цифры могут быть выше.

Вторая из анонсированных систем безопасности страхует от риска раскачивания – и называется «Автоматическая парковка». С ней автомобиль Toyota автоматически переключается в режим парковки. Система автоматически переключит автомобиль в режим парковки или включит электронное аварийный тормоз, если почувствует расстегивание ремня безопасности, отсутствие нажатия на педаль тормоза и открытие двери водителя.