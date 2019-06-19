Toyota анонсировала новую систему безопасности

Toyota переходит на новый уровень безопасности. Стало известно, что автопроизводитель будет добавлять новые функции безопасности в свои транспортные средства, начиная с 2020 года.
Первая из них – обновленная функция 17-летней давности, которая предупреждает водителя Toyota об отключении двигателя на холостом ходу и спасает его от отравления угарным газом благодаря автоматическому отключению блока питания. Кроме того, водителю на смарт-ключ поступают визуальные и звуковые предупреждения.
Читайте также: Toyota планирует выпустить десять электрокаров в ближайшие пять лет
Еще одну функцию предупреждения добавят в специальное приложение для смартфона.
Новую систему безопасности Toyota уже одобрили в Safety Research & Strategies Inc. – компании, которая специализируется на безопасности транспортных средств и сопутствующей продукции. Именно ее специалисты несколько дней назад критиковали Toyota за смертельные случаи, связанные с СО2 в их транспортных средствах. Зарегистрировано не менее 37 смертей, однако глава компании Шон Кейн считает, что цифры могут быть выше.
Вторая из анонсированных систем безопасности страхует от риска раскачивания – и называется «Автоматическая парковка». С ней автомобиль Toyota автоматически переключается в режим парковки. Система автоматически переключит автомобиль в режим парковки или включит электронное аварийный тормоз, если почувствует расстегивание ремня безопасности, отсутствие нажатия на педаль тормоза и открытие двери водителя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ представил новую модель городского автобусаВчера, 15:10 - 8754 6
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентовВчера, 09:47 - 2657 5
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)Вчера, 12:59 - 2872 3
Топ 10 наиболее популярных смартфонов среди украинцев (инфографика)Вчера, 20:00 - 1052 2
Освобождение от НДС импорта солнечных батарей способствовало недовыполнению бюджета по доходам - МинфинВчера, 20:43 - 199 2
А-Банк и Mastercard выпустили новую кредитную карту с уникальным дизайном. Карта «Зелена» дает бесплатный доступ к лимиту до 200 000 грн.Вчера, 14:20 - 4311 2
НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизациейВчера, 13:44 - 3328
Межбанк: чего ждать по долларуВчера, 11:24 - 3232
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)Вчера, 12:59 - 2872 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентовВчера, 09:47 - 2657 5
ЗАЗ представил новую модель городского автобусаВчера, 15:10 - 8775 6
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 3610
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1396 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1982
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1606