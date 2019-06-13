На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейн

Столичная власть ведет переговоры с международными финансовыми организациями по запуску “трам-трейна”, который должен соединить Троещину с правым берегом Днепра.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.
Читайте также: В КГГА рассказали, когда закупят новые вагоны метро
“Сейчас ведутся переговоры с международными финансовыми организациями по запуску “трам-трейна» – скоростного трамвая, это разновидность транспорта между трамваем и метро, который по своему пассажиропотоку может обеспечить полностью вывоз пассажиров с Троещины, как по левому берегу, так и на правый берег. Ведь наша задача – это соединение Троещины с правым берегом”, – сказал Давтян.
Он сообщил, что для начала строительства метро на Троещину также ведутся переговоры с международными финансовыми организациями.
“Что касается метро на Троещину – это очень большой проект, сегодня мы ведем переговоры с международными финансовыми организациями для привлечения финансирования для строительства. Оценка объекта – примерно от 2 до 3 млрд долларов, это достаточно большие средства не только для Киева, но и в масштабах нашей страны. Все международные финансовые организации, с которыми мы ведем переговоры, заинтересованы в предоставлении государственных гарантий для того, чтобы была возможность затем безопасно возвращать эти инвестиции. Как только будут достигнуты какие-то договоренности, как мы будем это финансировать, то начнутся полномасштабные проектные работы”, – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман предлагает ввести предельные цены на тепло и горячую водуВчера, 15:01 - 758 14
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 2388 11
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 2827 9
В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь8 ч. назад - 735 7
Реконструкция Шулявского моста: АМКУ разоблачил компании из "Укрбуда" в тендерном сговоре6 ч. назад - 660 4
Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок5 ч. назад - 5352
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 2827 9
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 2388 11
Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд (инфографика)8 ч. назад - 1287 3
ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн5 ч. назад - 1280
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 1959
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1243 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1877
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1547
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8582 14