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На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейн

На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейн

Столичная власть ведет переговоры с международными финансовыми организациями по запуску “трам-трейна”, который должен соединить Троещину с правым берегом Днепра.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

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“Сейчас ведутся переговоры с международными финансовыми организациями по запуску “трам-трейна» – скоростного трамвая, это разновидность транспорта между трамваем и метро, ​​который по своему пассажиропотоку может обеспечить полностью вывоз пассажиров с Троещины, как по левому берегу, так и на правый берег. Ведь наша задача – это соединение Троещины с правым берегом”, – сказал Давтян.

Он сообщил, что для начала строительства метро на Троещину также ведутся переговоры с международными финансовыми организациями.

“Что касается метро на Троещину – это очень большой проект, сегодня мы ведем переговоры с международными финансовыми организациями для привлечения финансирования для строительства. Оценка объекта – примерно от 2 до 3 млрд долларов, это достаточно большие средства не только для Киева, но и в масштабах нашей страны. Все международные финансовые организации, с которыми мы ведем переговоры, заинтересованы в предоставлении государственных гарантий для того, чтобы была возможность затем безопасно возвращать эти инвестиции. Как только будут достигнуты какие-то договоренности, как мы будем это финансировать, то начнутся полномасштабные проектные работы”, – отметил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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