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К системе Прозорро подключили 238 городов и поселков - МЭРТ

К системе Прозорро подключили 238 городов и поселков - МЭРТ

Децентрализация позволила эффективно запустить систему Прозорро.Продажи, которая сегодня работает уже в 24 регионах Украины, и к которой подключены 238 городов и поселков.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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“Реформа децентрализации, которую проводит правительство, позволила эффективно запустить систему Прозорро.Продажи, которая сегодня работает уже в 24 регионах Украины. К ней подключены 238 городов и поселков. За полтора года количество аукционов выросло почти в десять раз и уже составляет около 3,5 тыс. аукционов. На этих аукционах органы самоуправления продают и сдают в аренду коммунальное имущество, проводят малую приватизацию, предоставляют право размещения рекламы, проведения ярмарок, предоставление услуг парковки и развлечений. Подавляющее большинство составляют аукционы по малой приватизации”, – сказал Кубив.

Он отметил, что общая сумма доходов местных общин от аукционов на июнь 2019 года составила более 700 млн грн, а средний показатель увеличения стоимости лота составляет около 40%.

“Сегодня в общинах малый и средний бизнес является основным участником торгов в системе Прозорро. Каждый месяц в ней регистрируются почти 5 тысяч новых поставщиков, среди которых почти 80% – это представители местного бизнеса, действующие в пределах 1-2 областей”, – отметил Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
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