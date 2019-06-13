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Банки увеличили прибыль почти в два раза (инфографика)

Банки увеличили прибыль почти в два раза (инфографика)

За 5 месяцев 2019 года прибыль банковского сектора превысила общий показатель 2018 года. Доходы банков выросли на 26%, до 99 млрд грн, в то время как расходы – на 15%, до 75,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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“Так, в январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 12,8 млрд грн. Напомним, в 2018 г. прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Факторы роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков – на 17%, до 33 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков – на 20%, до 17,4 млрд грн;
  • Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 6,5 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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