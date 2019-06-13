Peugeot представила новый компактный кроссовер

Компактный паркетник Peugeot 2008 дебютировал в 2013 году, и через 6 лет компания представила второе поколение автомобиля, размеры которого стали больше.

Смена поколений принесла кроссоверу 2008 новую модульную платформу CMP и новый дизайн экстерьера.

По сравнению с предшественником, длина кроссовера увеличилась на 141 мм и достигла 4300 мм, а колесная база подросла до 2600 мм – это на 62 мм больше, чем раньше. Объем багажника добавил 73 литра (434 л). Полностью изменилась и дизайнерская парадигма: линии стали рублеными, агрессивными, теперь самый маленький кроссовер в линейке Peugeot похож на старшие модели 3008 и 5008.

2008 получил уникальные колесные диски нового дизайна (максимальный размер теперь – 18 дюймов) и обзавелся несколькими новыми цветами. Среди них насыщенно красный Elixir Red, трехслойный небесно-голубой металлик Vertigo Blue и ярко-оранжевый Fusion Orange, который не будет доступен ни в одной другой модели бренда.

Главная особенность интерьера нового 2008-го – фирменный i-Cockpit 3D c голографическим дисплеем. Благодаря этой технологии, информация отображается не в одной плоскости, а как бы парит в воздухе. Кроме того, комплекс Peugeot i-Cockpit 3D имеет десятидюймовый тачскрин мультимедийной системы, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Есть навигация TomTom с функцией информирования о трафике, а в качестве опции доступна премиальная аудиосистема FOCAL. Она включает в себя 12-канальный 515-ваттный ресивер, 10 динамиков и сабвуфер. Серьезно расширился список систем помощи водителю. например, появилась функция автоматического торможения при обнаружении велосипедистов и пешеходов.

Моторная линейка кроссовера включает три трехцилиндровых двигателя семейства PureTech объемом 1,2 литра, а также два полуторалитровых дизеля BlueHDi. В зависимости от версии они сочетаются либо с 6-ступенчатой ​​механикой, либо с 8-ступенчатым автоматом EAT8. Будет и полностью электрическая модификация e-2008. Батарея емкостью 50 кВт-ч обеспечит запас хода в 310 км. Мощность электрического кроссовера – 136 л.с., крутящий момент – 260 Нм.

Старт продаж второго поколения Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года, а серийное производство модели будет запущено в испанском городе Виго.