Госбюджет за 5 месяцев недополучил 50,2 млрд грн

За пять месяцев недопоступления в общий фонд госбюджета составляют уже 50,2 млрд грн.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

“В результате недопоступлений доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества план поступлений общего фонда госбюджета в январе-мае не выполнен на 50,2 млрд гривен”, – сказал Пацкан.

По его словам, в условиях более низких, чем предполагалось, темпов роста экономики плановый показатель доходов общего фонда на первый квартал не выполнен на 16 млрд грн, или 8,2%. Невыполнение доходов за январь-май, если не учитывать сверхплановые поступления от Национального банка, возросло до 27 млрд гривен.

Также он отметил, что причины невыполнения плана доходов разные, в том числе: отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных, прежде всего среднего официального курса гривны к доллару США; и завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

Председатель Счетной палаты также отметил, что Министерство финансов, начиная с января, вносило изменения в утвержденные показатели финансирования государственного бюджета.

“Так, в первом квартале увеличен годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга на 40 млрд грн, из них план на первый квартал – на 31,5 млрд гривен. В целом, план на январь-март этого года финансирования государственного бюджета из всех источников не выполнен на 26,5 млрд грн, или 18%, за счет недопоступлений от государственных внешних заимствований”, – добавил Пацкан.