В Украине усилят меры наказания для авиакомпаний, которые задерживают рейсы

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной авиационной службой будут принимать более жесткие меры для авиакомпаний, которые задерживают свои рейсы и создают коллапс в аэропорту.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
“Чрезвычайно важно, чтобы авиакомпании, предоставляющие услуги чартерных перевозок, и туроператоры проводили детальный анализ возможностей обеспечения перевозки всех заявленных туроператором объемов. В условиях договора между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объем перевозок по каждому маршруту и расписание выполнения полетов, а также предусмотрены санкции за нарушение закрепленных условий”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что если перевозчики не будут выполнять требования, установленные правилами необходимого обслуживания пассажиров в случае задержки или отмены рейса – Госавиаслужба будет применять финансовые санкции в виде наложения штрафа.
Также Госавиаслужбой добавлено требование, что в случае выполнения рейсов в ночное время суток – авиаперевозчик обязан обеспечить работу справки круглосуточно.
Если задержка составляет хотя бы 5 часов, пассажир имеет право на возмещение стоимости билета (его части), изменение маршрута при соответствующих транспортных условиях до конечного пункта назначения, при первой возможности, или в более позднее время по желанию пассажира и при наличии свободных мест .
Выплата компенсации в зависимости от дальности рейса
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