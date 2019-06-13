0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В Украине усилят меры наказания для авиакомпаний, которые задерживают рейсы

В Украине усилят меры наказания для авиакомпаний, которые задерживают рейсы

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной авиационной службой будут принимать более жесткие меры для авиакомпаний, которые задерживают свои рейсы и создают коллапс в аэропорту.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Чрезвычайно важно, чтобы авиакомпании, предоставляющие услуги чартерных перевозок, и туроператоры проводили детальный анализ возможностей обеспечения перевозки всех заявленных туроператором объемов. В условиях договора между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объем перевозок по каждому маршруту и ​​расписание выполнения полетов, а также предусмотрены санкции за нарушение закрепленных условий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что если перевозчики не будут выполнять требования, установленные правилами необходимого обслуживания пассажиров в случае задержки или отмены рейса – Госавиаслужба будет применять финансовые санкции в виде наложения штрафа.

Также Госавиаслужбой добавлено требование, что в случае выполнения рейсов в ночное время суток – авиаперевозчик обязан обеспечить работу справки круглосуточно.

Мои Fiнансы:

Если задержка составляет хотя бы 5 часов, пассажир имеет право на возмещение стоимости билета (его части), изменение маршрута при соответствующих транспортных условиях до конечного пункта назначения, при первой возможности, или в более позднее время по желанию пассажира и при наличии свободных мест .

Выплата компенсации в зависимости от дальности рейса

  • 1500 км или меньше – 250 Евро,
  • 1500-3500 км – 400 Евро,
  • Более 3500 км – 600 Евро.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.