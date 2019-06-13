BMW отзывает в Европе более 500 тысяч автомобилей

Немецкий автоконцерн BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей. Из них почти 274 тысяч будут отозваны в Германии.
Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на представителя концерна.
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Отмечается, что причиной отзыва стали возможные проблемы с проводкой.
Отзыву подлежат автомобили моделей E60, E61, E63 и E64, выпущенные с 2002 по 2010 годы. У упомянутых машин пятой и шестой серий возможна коррозия винтового соединения на электропроводке, что может стать привести к возгоранию.
В BMW уточнили, что отзыв является предохранительной мерой, и лишь в редких случаях была реальная угроза пожара.
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