BMW отзывает в Европе более 500 тысяч автомобилей

Немецкий автоконцерн BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей. Из них почти 274 тысяч будут отозваны в Германии.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на представителя концерна.

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Отмечается, что причиной отзыва стали возможные проблемы с проводкой.

Отзыву подлежат автомобили моделей E60, E61, E63 и E64, выпущенные с 2002 по 2010 годы. У упомянутых машин пятой и шестой серий возможна коррозия винтового соединения на электропроводке, что может стать привести к возгоранию.

В BMW уточнили, что отзыв является предохранительной мерой, и лишь в редких случаях была реальная угроза пожара.