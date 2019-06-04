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Межбанк: гривна укрепляется

Межбанк: гривна укрепляется

После трехдневных выходных валютный рынок достаточно быстро вошел в обычный деловой ритм. По наблюдениям участников торгов – вторник не стал переломным днем по объемам операций на межбанке, но и “вялости и раскачки” особой не было.

Причин такого быстрого вхождения клиентов в работу после праздников несколько. Вот основные:

1) Приближение периода бюджетных расчетов у компаний при сокращенном количестве дней до конца июня. Есть серьезный цейтнот по времени у большинства клиентов. Мало того, что остается всего пару дней на расчеты по налогам, так еще и приближаются следующие три выходных с учетом Дня Конституции. Бизнесу сложно выполнить свои производственные планы в такой короткий по количеству рабочих дней месяц, и компании стараются оперативно закрывать свои валютные операции;

2) Неплохая активность нерезидентов. Они были замечены сегодня на межбанке с продажей валюты под аукцион по ОВГЗ. Это добавило предложения на торгах;

3) Постепенный рост спроса на валюту со стороны крупных импортеров (в т.ч. нефте -и газотрейдеров). Они пополняют свои запасы после предыдущих трех выходных дней и перед “зависанием” рынка в три последних дня месяца. Это “съело” часть предложения на межбанке и сократило возможности НБУ по скупке излишка доллара на торгах.

Спекулянты периодически пытались разогреть курс, но в конечном итоге предпочли работать в формате « в две стороны».

Ход торгов:

В самом начале сессии предложение превышало спрос и доллар просел к 11 часам с утренних 26,44/26,47 до 26,40/26,425 гривен, а к 12:00 – до 26,36/26,385. Это был минимальный уровень котировок и покупатели поняли, что ниже курс не пойдет. Они вышли на рынок со скупкой валюты, чем и удержали доллар в этих пределах уже до самого завершения активной фазы торгов.

После 15 часов доллар находился в узком коридоре 26,37-26,375/26,395-26,40 гривен почти до 16:00, а завершилась сессия по доллару на отметке 26,365/26,39.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,37/ 26,39
евро – 29,51 / 29,54
российский рубль – 0,410/ 0,411

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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