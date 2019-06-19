Топ-5 доступных спорткаров 2019 года

Никогда еще выбор спортивных автомобилей не был таким большим. Каждая из моделей предлагает незабываемые острые ощущения, а в некоторых случаях превосходит более дорогие аналоги.

Alpine A110

Резкий крутящий момент двигателя с турбонаддувом, равновесие и простота в управлении – всё это о нём. На этом автомобиле впору отправляться в путешествие – управлять автомобилем легко и комфортно. Официально в Украине не продается, но есть способы заполучить лакомый кусочек французской спортивной истории.

Porsche 718 Cayman

Даже с новым уменьшенным четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем 718 Cayman всё же наиболее спортивный из спортивных купе в продаже. А также наиболее доступным из всей линейки. Стоимость спорткара составит порядка 1 904 630 гривен.

BMW M2 Competition

Новый BMW M2 Competition — доступен в салонах дилеров по цене от 1 756 377 грн. Шестицилиндровый агрегат предыдущей модели заменили на двухцилиндровый с турбонаддувом, взятым из более крупных моделей M3 и M4. А благодаря изменениям в шасси и подвеске автомобиль стал лучше себя вести на разбитых дорогах. Новый M2 Competition настолько хорош, что по праву считается одним из лучших автомобилей BMW.

Mazda MX-5

В 2018 году Mazda обновила свой культовый родстер. Не существует ни одной области, в которой новая Mazda MX-5 не превзошла бы своего предшественника. Автомобиль короче, легче, просторнее и лучше продуман. А ещё оснащён новым 2,0-литровым двигателем мощностью 23 л.с. Официально у нас не продается, но для желающих приобрести его преград не будет.

Toyota GT86/Subaru BRZ

Симбиоз Toyota GT86 и Subaru BRZ – и перед вами самый крутой и самый приятный маленький спорткар. Отлично подойдёт для тех, кто ищет альтернативу Mazda MX-5 с задним приводом. Дарит непомерные удовольствия от динамики, управляемости и легкости в обращении. Тем более, всегда считались одними из самых доступных спортивных купе на рынке Украины. Сегодня же доступны только по предварительному заказу.