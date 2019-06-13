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Правительство разрешит открывать школы в многоэтажках

Правительство разрешит открывать школы в многоэтажках

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность разрешить проектировать небольшие школы I-й степени (начальные школы, 1-4 классы), встроенные в первые этажи жилых домов.

Об этом сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в интервью «Интерфакс-Украина».

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«В новых строительных нормах мы уже разрешили делать встроенные в жилые дома детские сады, и сейчас находимся на пороге решения, чтобы также разрешить возможность делать встроенные школы до 4-го класса включительно. Ведь города продолжают уплотняться, поэтому потребность в школах и садиках будет только увеличиваться», – сообщил он.

Парцхаладзе отметил, что сегодня существует большая проблема переполненности школ в городах Украины.

«50% городских школ переполнены или вообще отсутствуют там, где обязательно должны быть построены. Мы делали аналитику – города, в которых строительство жилья опережает строительство школ: Чернигов (-50,5%), Луцк (-50%), Ровно (-50,7%), Тернополь (-49,1%), Киев (-29%)», – сказал замминистра.

Кроме того, по информации Института образовательной аналитики, в большинстве школ в этих городах дети учатся в 2 и больше смен. Некоторые учебные заведения переполнены на 100%. При этом количество учеников в классах превышает 27 человек.

Минрегион предлагает исключить из законодательства возможность разработки ДПТ, которые не соответствуют генплану. Также есть предложение разрешить размещать небольшие встроенные начальные школы там, где нет возможности построить отдельное заведение.

Это предложение поддерживают Министерство образования и науки Украины, ДСНС и другие профильные ведомства.

Во-первых, это обеспечит жителей домов необходимой социальной инфраструктурой, во-вторых, будет удобно для родителей и детей, ведь такая школа будет находиться совсем рядом, в-третьих, позволит существенно уменьшить диспропорцию между жилищным строительством и социнфраструктурой.

По материалам Минрегионбуд
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