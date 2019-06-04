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"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условиях

"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условиях

ПАО “Газпром” считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях.

Об этом заявил начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец.

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По его словам, это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

“Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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