"Газпром" исключил транзитный контракт с Украиной на европейских условиях

ПАО “Газпром” считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях.

Об этом заявил начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец.

Читайте также: Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд и признать долг в $80 млрд перед Газпромом – Нафтогаз

По его словам, это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

“Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор”, – сказал он.