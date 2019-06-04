Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд и признать долг в $80 млрд перед Газпромом - Нафтогаз

Нафтогаз готов рассмотреть возможность «мирового соглашения» с Газпромом только на условиях, предусматривающих выполнение Россией своих обязательств в рамках решений Стокгольмского арбитража. Российские требования, предусматривающие отказ от решений арбитража, для компании неприемлемы.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя предложение министра энергетики РФ Александра Новака в ходе встречи последнего с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

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По словам Витренко, Нафтогаз не получал от Газпрома предложений по «мировому соглашению», однако если такое предложение все же поступит, то украинская компания готова его внимательно рассмотреть.

«В частности мы можем рассмотреть, в какой форме «Газпром» выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации «Нафтогазу» убытков от невыполнения «Газпромом» своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. Напомню, по этому решению «Газпром» нам задолжал уже более 2,8 миллиарда долларов», – отметил Витренко.

По его словам, под «мировым соглашением» в России понимают отказ Нафтогаза от выигрыша в Стокгольмском арбитраже и от предачи нового арбитража на 11-14 миллиардов долларов.

«То есть нам нужно как минимум «добровольно» отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта «бери или плати» (более 80 миллиардов долларов до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 миллиардов долларов)», – сообщил Витренко, добавив, что в случае заключения нового договора о транзите газа по условиям Газпрома, Россия сможет в любой момент прекратить транзит, оставив Украину без дохода от него.