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Экспорт украинских товаров вырос на 6% - МЭРТ

Экспорт украинских товаров вырос на 6% - МЭРТ

За январь-апрель 2019 Украина экспортировала товаров на 16,3 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на Facebook.

“Украина в январе-апреле 2019 экспортировала товаров на $16,3 млрд, что на 6,0% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые четыре месяца этого года продуктов растительного происхождения Украина экспортировала на 3,9 млрд долларов, недрагоценных металлов и изделий из них – на 3,6 млрд долларов, жиров и масла животного или растительного происхождения – на 1,5 млрд долларов, минеральных продуктов – на 1,5 млрд долларов.

Всего за указанный период Украина экспортировала товары в 208 стран мира. Наибольшая доля от общего объема экспорта товаров приходится на страны Европейского союза – 42,4% (6,9 млрд долларов).

Как сообщал Укринформ, в 2018 году из Украины было экспортировано товаров на 47,3 млрд долларов, что на 9,4% больше, чем за 2017 год.

По материалам УКРИНФОРМ
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