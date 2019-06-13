В Сети появились первые подробности об iPhone 2020 года. Ожидается, что, кроме поддержки 5G, будущая линейка получит датчик 3D-глубины, встроенный в заднюю камеру.
Об этом пишет Apple Insider.
Предполагается, что линейка будет включать две флагманских модели, а также современную версию iPhone SE.
Поддержка 5G в будущей линейке станет новшеством, поскольку, по прогнозам, iPhone в текущем году этой функции не получат.
Также ожидается, что новые чипы в iPhone перейдут на рекордный 5-нм техпроцесс, а сами гаджеты получат поддержку Touch ID, которая будет встроена в экран по всей его поверхности.
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