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Появились первые подробности об iPhone 2020

Появились первые подробности об iPhone 2020

В Сети появились первые подробности об iPhone 2020 года. Ожидается, что, кроме поддержки 5G, будущая линейка получит датчик 3D-глубины, встроенный в заднюю камеру.

Об этом пишет Apple Insider.

Предполагается, что линейка будет включать две флагманских модели, а также современную версию iPhone SE.

Поддержка 5G в будущей линейке станет новшеством, поскольку, по прогнозам, iPhone в текущем году этой функции не получат.

Также ожидается, что новые чипы в iPhone перейдут на рекордный 5-нм техпроцесс, а сами гаджеты получат поддержку Touch ID, которая будет встроена в экран по всей его поверхности.

По материалам Корреспондент.net
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