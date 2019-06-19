4% ВВП формирует IT-индустрия

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.
«Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине», — сказал он во время посещения самого большого в мире кампуса стартапов Station F в Париже в понедельник, 17 июня.
По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. «У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении», — отметил он.
Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. «Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать «страну в смартфоне», и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой», — указал он.
Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. «У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание», — сказал он.
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